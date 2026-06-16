富士通の会長が女性に関する不適切な行動があったとして辞任しました。富士通は16日、女性に関する不適切な行動があったとして、古田英範会長の辞任を発表しました。6月、会社の調べにより発覚し、本人から16日付で取締役会長を辞任する申し出があったということです。富士通は29日に開催される株主総会で古田氏の再任を諮る予定でしたが、撤回しました。富士通は、不適切な行動の詳細について明らかにしていませんが、刑事事件に