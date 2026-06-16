■「勝新さんの所で仲良く」今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長が参列し、追悼した。【写真】歯を食いしばりながら…中村玉緒さんへの思いを語る王貞治氏王会長は「元気な方がいなくなってさみしい」とぽつり。「でも、勝新（太郎）さんの所に行けたんじゃないかな。我々はさみしいですが。周りを気にせず勝新さん