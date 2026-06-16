ボートレース宮島の「マスターズリーグ第2戦」が17日、開幕する。16日は前検が行われた。登録番号が一番下の浜野孝志（45＝三重）は「今回が初めてです！」とマスターズリーグ初見参に目を輝かせている。新兵の仕事は「デビューして1回やったことがありますからね。ちょうどエエ機会かなと思っていました」と新人時代の初心を思い出す若さみなぎる6日間にするつもりだ。G1周年優出の34号機を引き当て「どちらかと言えば直線