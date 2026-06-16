アメリカとイランの戦闘終結に向けた動きが進んでいます。トランプ大統領は15日、「ホルムズ海峡は金曜日に完全に開放される」と発言し、合意した内容は19日の署名式後に公開するとしています。アメリカもイランも戦闘終結に向けては同じ方向に進んでいるということなんですが、一方で署名された覚書について内容を見てみますと大きな溝があるんです。例えば、ホルムズ海峡についてはアメリカは署名後、通航料なしで即時開放すると