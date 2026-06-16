カンボジア・ポイペト、プノンペン、タイ・バンコクカンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が昨年逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は16日、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で、拠点のオーナーとみられる佐々木裕介容疑者（38）を逮捕した。海外詐欺拠点のトップ格とされる人物が日本警察に逮捕されるのは極めて珍しい。拘束されたタイから羽田空港へ移送する航空機内で逮捕状を執行した。捜