ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月16日から実施しています。「マウントレーニア」や「オイコス」などの無料券も登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーンまずは、6月16日から22日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。1つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」と「グレープ」（各490ml