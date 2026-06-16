痴漢にあったらどうする？地下鉄車内で対応訓練が行われました。 【写真を見る】痴漢にあったらどうすれば…スマホ画面に“SOS” 地下鉄の車両で大学生らが対応訓練 ｢声をかける一歩目が難しい｣ 愛知 「取り押さえて下さい！」 訓練は愛知県警が主催し、地下鉄の車両内で女性が下半身を触られた想定で行われました。 「声をかける勇気の一歩目が難しい」 被害者役の女性が、声を出さず助けを求めるためにスマホ画面に「痴漢で