今シーズン限りで現役引退を表明していた菊地祥平が、来シーズンから古巣である川崎ブレイブサンダースのディベロップメントサポートコーチに就任することが発表された。新たに設けられた同職は、選手個人のスキルアップや育成を専門に支え、アシスタントコーチ陣と連携しながら個の成長をサポートする役割を担うという。 ◆■A東京のファン感謝イベントでサプライズの引退セレモニ