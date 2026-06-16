最新技術が使われた製造業向けの商品などが並ぶ、中四国最大規模の展示会が岡山市北区で行われています。 【写真を見る】製造業の課題解決に役立つ最新技術を使った製品がずらり100社が出展する展示会コンベックス岡山で17日まで【岡山】 人に代わって荷物の仕分けをするロボット。 この展示会は、制御機器などを扱う商社の「ライト電業」が2年に1度開いているもので、全国の製造業、100社が出展しています。 省人化、自動