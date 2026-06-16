MLB Japanが6月12日、Instagramを更新。シカゴ・カブス所属の鈴木誠也（31）の本塁打記録を称えた。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「#鈴木誠也 シーズン10本塁打に到達！逆転決勝グランドスラムで10号達成」と投稿されたのは、鈴木の本塁打記録を称える画像。MLB Japanは「2022年の #カブス 入団から5年連続の2ケタ今季は