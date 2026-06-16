撮影：阿部章仁 IMP.鈴木大河さん主演舞台『曲がれ！スプーン』が6月東京・IMM THEATERで上演。今作は2000年ヨーロッパ企画の上田誠氏が作・演出を手掛けて初演されました。(初演時のタイトルは「冬のユリゲラー」)。その後、2002年、2007年の2度にわたって再演され、2005年にはフジテレビの深夜ドラマ『劇団演技者。』にてテレビドラマ化。2009年に「曲がれ！スプーン」に改題され、長澤まさみさん主