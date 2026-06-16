日本代表は北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と引き分けた。２度のビハインドから巻き返し、勝点１を手にしたことは評価されている。前半をスコアレスで終えた森保一監督率いるサムライブルーは、後半にフィジル・ファン・ダイクに先制点を献上。だが、中村敬斗のゴールで追いつく。さらに、クリセンシオ・サマービルの追加点で再びリードされたが、終了間際に鎌田大地が同点弾をあげた。もちろん、逆転勝利を飾るこ