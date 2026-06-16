ヨドバシカメラは、池袋駅東口に、関東最大級の店舗となる「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋（以下、池袋店）」を6月30日にオープンする。●地下1階から地上6階の計7フロア関東最大級の店舗池袋駅東口では西武鉄道 池袋駅と直結した「西武池袋本店」が改装工事を行いながら営業しており、家電量販店のヨドバシカメラが同じビルに新規出店するかたちとなる。総売場面積は約3万3000平方メートル（約1万坪）で、フロア構成は