本田圭佑が“長友の発言に反応した。２−２で引き分けたオランダ戦から一夜明けた６月15日（日本時間16日）、長友は囲み取材で「もう１回選手ミーティングをしたほうがいい」とキャプテンの板倉滉に提案したことを明かした。その理由については、カタール・ワールドカップでの苦い経験を挙げている。「日本がドイツに勝って、コスタリカはスペインに０−７くらいで負けて、その次の試合で僕たちはコスタリカに負けたじゃない