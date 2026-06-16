大阪9月限 日経225先物69370-30（-0.04％） TOPIX先物3998.5-5.0（-0.12％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比30円安の6万9370円で取引を終了。寄り付きは6万9510円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9790円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。ただ、6万9760円まで買われた後は軟化し、現物の寄り付き直後には6万9240円まで売られた。前場終盤にかけては日銀の金