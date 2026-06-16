先月、長崎市の国道でのり面が崩壊したことを受け、県が緊急で行っていた点検の結果が発表されました。 のり面崩壊につながるような場所は、確認されなかったということです。 5月9日、長崎市以下宿町の国道499号で道路脇の、のり面が高さ約27メートル、幅約20メートルにわたって崩れ、現場付近は1週間あまり全面通行止めとなりました。 県はこれを受け、5月18日から県内292か所で緊急点検を行ってい