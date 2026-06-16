2026年6月15日、韓国メディア・ニュース1は、日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦でオランダ代表と劇的な引き分けを演じたことを受け、「W杯優勝という日本の目標は決して荒唐無稽ではなかった」と報じた。日本は米テキサス州アーリントンで行われたグループF第1戦で、強豪オランダを相手に終盤まで粘りを見せ、試合終了直前の同点ゴールで2-2の引き分けに持ち込んだ。韓国では試合直後から日本代表の「欧州勢相手の