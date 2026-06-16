本日6月16日（火）24時34分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」。今夜の放送には、ボーイズグループ・NCT 127のYUTAが登場！東方神起や少女時代を輩出した名門・SMエンタテインメント初の日本人アーティストであり、NCT 127のメンバーとして活躍するYUTA。インスタグラムのフォロワー数は850万人超え。世界が注目するアーティストの知られざる過去と、さらなる高みを目指す“今”を徹底解剖する。◆「素