第7回多国籍企業リーダー青島サミットが6月15日、山東省青島市内の青島国際会議センターで開催されました。今回のサミットは「多国籍企業と中国―手を携え『第15次五カ年計画』期間に新たな未来へ」をテーマに、開幕式やメインフォーラム、面談・会談、サブフォーラムなど主要3セクションから成る20回以上のイベントが開催されます。また前回に引き続き「中国における多国籍企業」研究報告書も発表され、「第15次五カ年計画」の開