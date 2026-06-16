黄川田こども政策担当大臣はきょう、こども家庭庁の予算の使い道を全てホームページで公開すると発表しました。全ての省庁で初めての試みです。こども家庭庁の今年度の予算は、前の年からおよそ1600億円増えて、7.5兆円となっていますが、政府が行った調査の中で国民から「使い道が不透明」などの指摘が出ています。こうしたことを踏まえ、黄川田こども政策担当大臣はきょう、来年度中に、こども家庭庁の予算の使い道をホームペー