俳優の故・勝新太郎さんの妻で、6月9日に肺炎で亡くなった中村玉緒さん(86)の通夜が、16日に都内の桐ヶ谷斎場で営まれました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 通夜 】明石家さんまさん・和田アキ子さん・王貞治さんら著名人多数参列 バラエティー番組「さんまのSUPERからくりTV」などで共演していた、お笑いタレントの明石家さんまさんや、俳優の浅田美代子さん、西村知美さん、歌手の和田アキ子さん、俳優の鶴見辰吾さん、フ