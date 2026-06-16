新型AIによるサイバー攻撃の脅威が高まる中、ソフトバンクグループとアメリカのAI大手・オープンAIは日本企業に向けた新たなセキュリティサービスを発表しました。ソフトバンクグループ孫正義 会長「クリティカルなインフラが日本に3000社あると言われておりますが、我々が防御策についての手立てを一気に開始していきたい」ソフトバンクグループとオープンAIは、日本の重要インフラを担う企業に向けた新たなセキュリティサ