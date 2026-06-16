現在もペルシャ湾内で待機している日本関連船舶1隻について、金子国交大臣は船体の一部に損傷が確認されたことを明らかにしました。金子恭之 国交大臣「現地時間13日未明、日本関係船舶の1隻について船体の一部に損傷があることが確認されましたが、全乗組員に被害はなく、また自力での航行が可能な状態である」船体の損傷は現地時間13日未明に確認されたもので、損傷の程度や原因は現在調査中だということです。また、この船