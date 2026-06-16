8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日より全国の映画館にて公開中。このたび、【発声OK!! STAY Party♪『Stray Kids : The dominATE Experience』アンコールスペシャル応援上映会】の開催が決定した。【画像】Stray Kids応援上映「複製サイン入りスペシャルポストカード」本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominA