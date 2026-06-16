16日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、ルチアーノ・パロンスキー（26）、蔡沛彰（25）、ワシム・ベンタラ（29）、備一真（28）、ダニエル・チチゴイ（21）ら5選手の入団をクラブ公式サイトで発表した。 2025-26シーズンは無冠に終わったサントリー。このオフにドミトリー・ムセルスキーの引退や髙橋藍らの退団など