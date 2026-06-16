16日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、ミドルブロッカーの村山豪（27）と2026-27シーズンの選手契約を継続することを発表した。 東京都出身の村山は早稲田大学を卒業後、2021年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）へ入団。4シーズン在籍した後、2025年に東京GBへ移籍した。2025-26シーズンは、SVリーグ男子のレギ