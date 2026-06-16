本作スタート時からのスタッフが集結し制作テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年を記念した特別映像『【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】PLUS ULTRA MOVIE“君はヒーローになれる”』が、きょう16日“ヒーローデー”に公開された。【動画】涙不可避！公開された『ヒロアカ』10周年記念特別映像本作では、2018年6月16日、テレビアニメ第3期にて、オールマイトとオール・フォー・ワンが激突し