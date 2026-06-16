水道メーターを盗んだ疑いで男を逮捕。自宅からは数十点の部品が押収されました。 窃盗の疑いで逮捕された大阪府寝屋川市の会社員・楠元由貴容疑者（45）は今年4月、京都府八幡市で建設中の新築分譲住宅に設置されていた水道メーター1点を盗んだ疑いがもたれています。 市の申告を受けて、警察が防犯カメラの映像を精査するなどしたところ、楠元容疑者の関与が浮上。調べに対し容疑を認めているというこ