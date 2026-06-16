落語家の三遊亭小歌さんが5月8日に心不全のため死去したことが16日、分かった。85歳だった。落語協会が公式サイトを通じて発表した。同サイトで「当協会員の三遊亭小歌（本名：土田 明紘つちだ・あきひろ）が、令和8年5月8日（金）に心不全の為、永眠いたしました。（85歳）葬儀は近親者にてすでに執り行われました。最後の寄席出演は、令和7年12月7日の黒門亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と訃報を伝えた。小