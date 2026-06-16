落語家の三遊亭小歌さんが、5月8日に心不全のため亡くなっていたことを16日、落語協会が公式サイトで発表しました。85歳でした。落語協会は、公式サイトで「当協会員の三遊亭小歌（本名：土田 明紘つちだ・あきひろ）が、令和8年5月8日（金）に心不全の為、永眠いたしました」と報告。葬儀は近親者ですでに執り行われており、最後の寄席出演は、令和7年12月7日の黒門亭だったということです。小歌さんは1941年1月26日生まれ、新