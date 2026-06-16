たまごの平均価格が先月に並び過去最高値となりました。今月8日から10日までの全国のスーパーなどで販売されたたまごの平均価格は、10個入りの1パックあたり309円で、先月と並び過去最高値でした。平年に比べ2割高くなっています。鈴木農水相「鶏卵については近年、高病原性鳥インフルエンザが毎年発生するなどにより、価格が高水準で推移をしている」鈴木農水相は、鳥インフルエンザが頻発することでたまごの供給が不安定になり、