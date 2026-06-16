【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、戦闘終結に向けてイランと合意した「覚書」に既に署名したことを明らかにした。ホルムズ海峡が近く完全に開放されると主張し、海峡の安全確保に向けて他国が艦船を派遣することに期待を示した。トランプ氏は、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）開幕前にマクロン仏大統領と会談した。スイスで署名式が行われる１９日には、ホルムズ海峡が「完全に