与野党は16日、国会内で選挙運動に関する協議会を開き、選挙期間中の偽情報拡散を防止するSNS対策を盛り込んだ法改正の要綱について合意した。要綱は、AIを活用して作成・改変された画像や映像をインターネットに投稿する際、AIを活用して作成したことを表示するよう投稿者に義務づけた。さらに、SNS事業者は選挙の公正を害する情報による悪影響を軽減する措置を講じなければならないとし、措置の実施状況を事業者が年1回公表する