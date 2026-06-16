イオンファンタジーは、サンリオのキャラクターたちの限定カプセルトイ用商品「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する同社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で6月11日より展開開始した。すやすやおやすみ中の『サンリオキャラクターズ』の「カプセルキーチェーン」が「