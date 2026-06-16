元日向坂46・影山優佳の投稿に反響サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が公式Xに、現地で撮影した写真を投稿。ユニホームにまつわる、ある事実を明かすと、驚くファンが続出している。中継する「DAZN」の現地レポートを担当している影山は、日本代表のユニホームを着用して練習取材に赴くなど、精力的に活動している。14日に更新したX投稿