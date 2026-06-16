今回紹介するのは、Threadsに投稿された、黒猫さんたちの何とも神々しい姿。投稿主さんがカメラを向けた先にいたのは、まるで高い場所からこちらを見守っているかのような2匹の猫ちゃん。凛とした表情で並ぶ姿に、思わず「ありがたや…」と拝みたくなってしまいそうです。投稿はThreadsにて、4000回以上表示され、沢山の注目を集めていました。 【写真：長い毛が特徴的な『２匹の猫』→棚の上に並んだ結果…あまりにも『神々し