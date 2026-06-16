エレクトーンの練習中に猫が鍵盤に乗ってきて…？恐ろしい音色で演奏する猫が怖すぎると話題で、動画は60万再生を突破。「自分のBGM作ってるのかな？w 」「やめてーっ！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：エレクトーンの練習中、黒猫が『鍵盤に乗ってきた』結果…まさかの展開】 まるでホラー Instagramアカウント『soutamatsunaga』に投稿されたのは、猫が不協和音を発生