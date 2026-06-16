グランドマート津高店岡山・北区津高 原油高騰などの影響で7月、食料品に加えて日用品も値上げとなります。消費者だけでなく、スーパーからも悲鳴が上がっています。 岡山市北区のスーパー「グランドマート」には、7月から値上げする商品として一部の日用品メーカーから通知が届きました。その数は16日時点ですでに1000品目を超えているそうです。 食品のラッ