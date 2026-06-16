東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。【17日の天気】17日は、梅雨前線が九州のすぐ南まで北上する見込みです。九州北部は雲が広がり、雨がぱらつく所がありそうです。福岡・佐賀は朝から雲に覆われ、雨がぱらつく見込みです。日中も変わりやすい空模様が続くので、折りたたみ傘が活躍しそうです。夜は雲が少なくなり、天気は回復する見通しです。【17日の気温】最低気温は22