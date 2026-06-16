ムバッペらフランス代表選手たちが“最初のクラブ”のユニフォームで登場北中米ワールドカップ（W杯）に出場するフランス代表メンバーが、それぞれの“原点”となるクラブのユニフォームに身を包んだ集合写真が公開された。2018年ロシアW杯を制し、前回のカタールW杯でも準優勝と2大会連続で決勝へ進んでいるフランスは、今大会も優勝候補の一角と目される。現地時間6月16日にセネガル代表とのグループリーグ初戦を迎える。