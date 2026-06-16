データ転送ツール「curl」の開発チームが2026年7月1日から脆弱(ぜいじゃく)性報告の受付と対応を一時停止すると発表しました。相次ぐ報告への対応で開発者の負担が高まっているためで、受付は8月3日に再開される予定です。curl summer of bliss | daniel.haxx.sehttps://daniel.haxx.se/blog/2026/06/15/curl-summer-of-bliss/curlはインターネット上でデータを送受信するためのオープンソースソフトウェアで、コマンド1つでウェブ