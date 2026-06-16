2017年度前期の連続テレビ小説『ひよっこ』が、NHK総合にて8月3日より毎週月〜金曜12時30分に再放送されることが決まり、主演の有村架純がコメントを寄せた。【写真】連続テレビ小説『ひよっこ』主演の有村架純岡田惠和が脚本を手がけた本作は、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村架純）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねて、見知らぬ町だった東京にしっかりと根を張っていく日々を温かく描いた物