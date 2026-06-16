DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞を受賞した花咲楓香が、16日発売の「週刊SPA！」（扶桑社） 6月23・30日合併特大号の「推し撮」コーナーに登場。【写真】えなこに江籠裕奈、三田悠貴も！「SPA！」最新号フォトギャラリー■表紙の人＆夏さきどりフォトブック：えなこ、夏めく。38周年記念号のカバー＆フォトブックにえなこが降臨。ラムネみたいに甘酸っぱくて、シャボン玉みたいに軽や