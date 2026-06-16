子どもたちに農業の魅力を感じてもらおうと、長野県安曇野市の農家が小学生にロボットによるコメ作りの授業を行いました。「うわぁ 動いた」安曇野市の堀金小学校。5年生が挑戦していたのは、コメ作りに活用する農業用ロボットのプログラミングです。ロボットが泥をかいて、雑草を生えにくくする農業用ロボットの仕組みを学びました。子どもたちは、ロボットを使ってコメの有機栽培を行っている淺川拓郎さんからコメ作りを教わって