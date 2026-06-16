長野県東御市の湯の丸高原で、国の天然記念物に指定されているレンゲツツジが見頃を迎えています。すがすがしい高原の風に揺れる朱色の花。東御市の湯の丸高原にある、標高約1850メートルの「つつじ平」で見頃を迎えたレンゲツツジです。約60万株が自生しているこの大群落は、国の天然記念物に指定されています。今年は、例年より約1週間早い今月初めごろから咲き始めました。訪れた人たちは新鮮な空気を味わいながら、色鮮