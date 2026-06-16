交通事故の防止に役立ててもらおうと、高知放送は6月16日、お年寄りの団体に反射材などの交通安全グッズを贈りました。高知放送では2018年から毎年、企業や団体の協賛を募って交通安全を推進するキャンペーンを行っています。6月16日は、高知市のふくし交流プラザで、夜のウォーキングなどで役に立つ反射材を使ったグッズや、名前や緊急連絡先を書き込んで携帯できるカードあわせて1000セットを県老人クラブ連合