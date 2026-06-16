６月２０日函館の２歳新馬戦（牝馬限定、芝１２００メートル）でデビューするファサ（牝、栗東・井上智史厩舎、父ショーケーシング）は、順調に調整が進む。早めの函館入りで、芝とＷコースで追い切り本数を重ねている。佐々木助手は「カイバもよく食べて、まだ良くなるのはだいぶ先だと思いますが、少しずつ良くなっています」とうなずく。芝１２００メートル戦でのデビューとなるが、「スピードもありそうです。行きっぷりも