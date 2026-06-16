【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝金川誉】森保ジャパンに、また１つ試練が訪れた。サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第１戦オランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、１次Ｌの残り２戦の出場が不安視されている。久保が欠場した場合、２０日（日本時間２１日）の第２戦チュニジア戦はどう戦うか？代役を含めた戦い方を予想した。＊＊＊久保の不在は、森保ジャパ