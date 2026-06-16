◆報知新聞社後援・関東中学校ゴルフ選手権女子団体決勝兼全国大会予選（１６日、山梨・シャトレーゼヴィンテージＧＣ、５９５９ヤード、パー７２、出場６校）各校上位３人の合計スコアで争い、埼玉栄（埼玉）が通算２０オーバー２３６で、２年ぶりの栄冠に輝いた。昨年は共立女二（東京）に３連覇を阻まれたが、今年は１０打差をつけて見事に雪辱した。上位４校が８月２６、２７日に栃木・日光市のピートダイＧＣ・ＶＩＰコース