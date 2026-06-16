Jリーグは16日、8月に開幕する新シーズンの対戦カードを発表し、J1最終第38節は来年6月6日に鹿島がFC東京、神戸が京都、町田がC大阪と顔を合わせることになった。このほか水戸―横浜M、浦和―G大阪、千葉―柏、川崎―広島、清水―長崎、名古屋―東京V、岡山―福岡が組まれた。8月7日に開幕し、12月19日の第20節が年内最後の試合。冬季中断を経て、来年2月13、14日に予定している第21節で再開する。J2とJ3は最終第38節を来年5